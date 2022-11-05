В Чечне планируют открыть технопарк в сфере электронной промышленности

Власти региона в данный момент готовят проектно-сметную документацию, эскизный план и мастер-план объекта

ГРОЗНЫЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют реализовать один из первых в стране технопарков в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.

"В рамках постановления правительства мы сейчас готовим пакет документов, а также проектно-сметную документацию, эскизный план, мастер-план технопарка для конкурсного отбора. У нас задача, чтобы на территории Чеченской Республики появился один из первых в стране технопарков в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники. Создание в России таких парков сейчас очень востребовано, потому что из-за санкций, объявленных РФ, именно сфера микроэлектроники стала своего рода локомотивом проблем практически во всех отраслях", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, соглашение о реализации пилотного проекта технопарка в электронной промышленности было достигнуто на встрече главы Чечни Рамзана Кадырова с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

"Также в начале года мы добились, чтобы в модель пространственного развития РФ была включена Чеченская Республика, где будет развиваться отрасль микроэлектроники. На сегодняшний день практика показывает, что эта отрасль является самой востребованной, перспективной, капиталоемкой и высокотехнологичной", - добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 2022 год в регионе Годом промышленности.