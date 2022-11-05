Более 6 тыс. рабочих мест появится на участке бывшей промзоны "Кунцево" в Москве

Рабочие места будут созданы благодаря преобразованию территории, там создадут современный квартал с жилыми домами, образовательными и спортивными центрами, общественно-деловыми пространствами и производствами

МОСКВА, 5 ноября./ТАСС/. Более 6 тыс. рабочих мест появится на участке бывшей промзоны "Кунцево" в Москве в результате преобразования участка. Работы проведут в рамках программы комплексного развития территорий, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"После преобразования участка бывшей промышленной зоны "Кунцево" и строительства там различных объектов в столице появится более 6 тыс. новых рабочих мест. Это следует из проекта решения о комплексном развитии данной территории, опубликованного на сайте правительства Москвы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на участке бывшей промзоны "Кунцево" на Молодогвардейской улице на месте складских помещений и гаражей создадут современный квартал с жилыми домами, образовательными и спортивными центрами, общественно-деловыми пространствами и производствами.

"В комплексное развитие территории площадью свыше 23 га инвестор вложит более 65 млрд рублей. Благодаря реализации проекта в районе Кунцево появится свыше шести тысяч новых рабочих мест, а в бюджет города будет ежегодно поступать около двух миллиардов рублей", - сказал Ефимов.

Это третий участок в Кунцеве, который подлежит комплексному развитию. Договор о реорганизации первого город заключил с правообладателем земли в июне 2021 года. Площадь этой территории составляет 16 га. Преобразованием еще одного участка, занимающего более 21 га, займется городской оператор - казенное предприятие города Москвы "Комплексное развитие территорий". По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на территории третьего участка в районе Кунцево планируется построить 471 тыс. кв. м недвижимости.