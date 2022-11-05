Кабмин продлил программу поддержки аэропортов в южных и центральных регионах

Речь идет о частичном возмещении операционных расходов аэропортов в период режима временных ограничений на полеты

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ продлило программу субсидирования аэропортов на юге и в центре страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Речь идет о частичном возмещении операционных расходов аэропортов в период режима временных ограничений на полеты. Субсидии в рамках этой меры поддержки получают воздушные гавани в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе", - говорится в сообщении.

Как напоминает пресс-служба кабмина, федеральное финансирование обеспечивает обслуживание инфраструктуры аэропортов и снижает необходимость в сокращении персонала, на что в текущем году было выделено более 7,6 млрд рублей бюджетных средств.

В апреле правительство утвердило правила предоставления субсидий для авиакомпаний на возмещение операционных расходов по полетах внутри РФ на фоне санкций. Согласно документу, размер субсидий для каждой авиакомпании рассчитывается по специальной формуле. В нее заложены ставка компенсации на внутренних перелетах, прогнозный пассажирооборот на внутренних рейсах и показатель налета по другим программам субсидирования.