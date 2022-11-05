Средний размер пенсии в ДНР превышает 14 тыс. рублей

Ее получают более 740 тыс. человек

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Средний размер пенсии в Донецкой Народной Республике превышает 14 тыс. рублей, ее получают более 740 тыс. человек. Еще свыше 135 тыс. гражданам выплачиваются ежемесячные социальные пособия, сообщила и.о. министра труда и соцполитики ДНР Лариса Толстыкина, видеозапись опубликована в Telegram-канале врио главы региона Дениса Пушилина в субботу.

"Сегодня в территориальных органах Пенсионного фонда состоит на учете 743 тыс. пенсионеров. Средняя пенсионная выплата составляет 14 243 рубля", - отметила Толстыкина.

Социальные пособия назначены более 135 тыс. гражданам, материальная помощь - порядка 175 тыс. получателям. Все выплаты осуществляются без задержек, отметила и.о. министра. Специально созданные комиссии приняли 18 тыс. заявлений от жителей, пострадавших или потерявших имущество и жилье из-за боевых действий. По 240 из этих заявлений выплачено 57 млн рублей. Сотрудники социальных служб работают в 211 освобожденных населенных пунктах.