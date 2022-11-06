В Киргизии число выданных банковских карт за год увеличилось на 33,1%

По состоянию на 1 октября их количество составило более 4,5 тыс.

БИШКЕК, 6 ноября. /ТАСС/. Число банковских платежных карт, которыми пользуются жители Киргизии, за год увеличилось более чем на 33%. Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье отчете Национального банка республики.

"Общее число банковских платежных карт в обращении по состоянию на 1 октября 2022 года составило 4,660 тыс. карт и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 33,1%", - говорится в отчете.

По данным главного финансового регулятора республики, в настоящее время в Киргизии услуги по эмиссии и эквайрингу банковских платежных карт национальной платежной системы "Элкарт" ("Народная карта") предоставляет 21 коммерческий банк, международных платежных систем - 14 банков.

Наибольшей популярностью в стране пользуются карты "Элкарт" (59,5%), в секторе международных систем - Visa (36,6%).

"Город Бишкек характеризуется самыми высокими показателями в части концентрации филиалов или сберкасс коммерческих банков, финансовых ресурсов. Соответственно, здесь рынок платежных услуг наиболее развит. Так, за третий квартал 2022 года наибольшая доля от общего объема операций с использованием карт приходится на Бишкек - 50,5%. Наименьший показатель - в Таласской области (2,8%", - подчеркивают в Национальном банке.