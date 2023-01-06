В Крыму разработали программу развития электротранспорта

Ее намерены принять в первом квартале, сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Ассоциация развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" разработала программу внедрения электротранспорта на курортах и в сфере жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Ее намерены принять в первом квартале 2023 года, сообщил ТАСС председатель ассоциации Михаил Демурия.

Предполагается, что новый документ станет частью региональной госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Республики Крым".

"В подпрограмме есть ряд мероприятий регионального уровня, которые мы предлагаем реализовать в Крыму: создание и поддержка производств электротранспорта и комплектующих к нему; перевод коммунальной техники, занятой в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, на электротранспорт отечественного производства; перевод туристско-экскурсионных маршрутов и маршрутов регулярных пассажирских перевозок на электротранспорт отечественного производства; упорядочение движения электротранспорта в пределах населенных пунктов и зон отдыха на территории Крыма; повышение уровня доступности инфраструктуры электротранспорта, зарядных станций и парковочных мест для населения; определение возможности развития сети канатных дорог на территории Крыма. Планируется ее окончательное рассмотрение в первом квартале 2023 года", - сказал Демурия.

Он пояснил, что упорядочить движение, прежде всего, предлагается для сигвеев и электросамокатов. "Они сейчас ездят по пешеходным зонам, сбивают людей. Нам очень понравился опыт Геленджика, где специально выделенная полоса обведена желтой краской, установлены знаки и введены соответствующие правила. Предприниматели, которые сдают электротехнику в прокат, сразу предупреждают своих клиентов, где можно использовать эти средства индивидуальной мобильности", - добавил Демурия.

По его словам, проект подпрограммы прошел общественные слушания в Минпроме Крыма и получил поддержку.

В России реализуется концепция развития производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года. Одной из основных целей документа является создание зарядной инфраструктуры. Республика Крым и Севастополь входят в число пилотных регионов. Электротранспорт на полуострове начал развиваться после воссоединения с Россией. Девять предприятий региона производят собственные модели техники и комплектующие. До 2025 года здесь также создадут не менее 125 быстрых заправок для электромобилей.