Главный управляющий Edison сообщил, что итальянская компания закончила закупки газа в РФ

Как заявил Никола Монти, у Италии нет достаточных мощностей по регазификации СПГ, который может быть поставлен из США

РИМ, 5 января. /ТАСС/. Главный управляющий итальянской энергетической компании Edison Никола Монти сообщил, что 31 декабря прошлого года компания завершила контракт с Россией на получение газа. Как он заявил в опубликованном в четверг в газете La Stampa интервью, для полной замены российских поставок операторам понадобится два-три года.

"Edison 31 декабря закрыла контракт с Россией. Наш пакет диверсифицирован и независим, который позволяет нам обеспечивать 20% национального спроса, но все операторы сейчас заняты поиском замещения российских источников. Чтобы завершить процесс, понадобятся два-три года", - сказал менеджер.

По его словам, на сегодняшней день у Италии нет достаточных мощностей по регазификации СПГ, который может быть поставлен из США. "Мы начали заранее предпринимать шаги, и во второй половине этого года у нас будет в распоряжении СПГ из США, который мы можем поставлять на итальянский рынок, если будет обеспечен доступ и мощности необходимых регазификаторов, которых пока нет", - пояснил менеджер.

Италия ежегодно получала из РФ до 29 млрд куб. м газа в год, что обеспечивало 40% всей потребности в "голубом топливе". Власти утверждают, что эти объемы уже удалось сократить вдвое, а к середине 2024 года Рим намерен полностью отказаться от российского газа. Другая итальянская энергетическая компания Eni также значительно сократила свои закупки в РФ. По словам ее главного управляющего Клаудио Дескальци, доля российского газа в 2023 году в пакете составит 6-7%.