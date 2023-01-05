Литва заявила, что военная мобильность требует реконструкции шоссе от Мариямполе до Польши

Как напомнил министр коммуникаций и транспорта страны Марюс Скуодис, этот отрезок международной автомагистрали "Виа Балтика" прозвали "дорогой смерти"

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Интересы развития логистической военной мобильности требуют реконструкции участка международной автомагистрали "Виа Балтика" от города Мариямполе до границы с Польшей. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas в четверг заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Согласно плану, разработанному совместно с Минобороны, приоритетом являются работы по реконструкции участка протяженностью около 40 км от Мариямполе до польской границы", - сообщил он.

Как напомнил министр, этот отрезок международной автомагистрали прозвали "дорогой смерти". "Здесь происходит непомерно много аварий, так как он не отвечает требованиям интенсивности движения с проездом 10 тыс. автомобилей в сутки. Следуют осуществляющие международные перевозки фуры, в результате чего крайне осложнен обгон", - отметил Скуодис. По его словам, на реализацию проекта укрепления транспортной смычки и другие нужды развития военной мобильности выделено €100 млн.

Как отмечают эксперты, реконструкция пограничного с Польшей участка автомагистрали "Виа Балтика" имеет особое значение в рамках обеспечения защищенности так называемого Сувалкского коридора. Он является стратегически важным участком границы Литвы и Польши, примыкающим к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва оказывается отрезанной на суше от западных партнеров по НАТО.