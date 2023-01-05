В Литве связали потери Клайпедского порта с отказом от перевалки белорусских удобрений

Как отметил министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис, перевалка грузов в порту по предварительным итогам 2022 года снизилась на 21%

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Потери Клайпедского государственного морского порта Литвы прежде всего вызваны отказом от перегрузки производимых в Белоруссии удобрений. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas в четверг сообщил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Перевалка грузов в Клайпедском порту по предварительным итогам 2022 года снизилась на 21%. Наибольшие потери связаны с тем, что порт отказался в свете международных санкций от перевалки белорусских удобрений", - сказал министр.

Значительное снижение объемов перегрузки удобрений связано также с тем, что из-за высоких цен на природный газ и аммониак (свое основное сырье) вынужден был остановить работу завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, находящийся в городе Кедайняй. "Надеемся, что предприятие найдет выход и сможет работать стабильно", - отметил министр.