Лукашенко потребовал ускорить строительство белорусских портов в России

В отношении перевалки белорусских грузов через российские порты президент Белоруссии заявил, что вопросы с РФ решены

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции потребовал ускорить строительство белорусских портов в России.

"Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

В отношении перевалки белорусских грузов через российские порты президент сказал, что вопросы с РФ решены. "По крайней мере то, что вы просили меня решить на уровне президента Российской Федерации для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, что все вопросы решены", - сказал Лукашенко.

По его словам, вопрос "остается за малым - начинать грузить в этих портах, хотя кое-что мы уже начали грузить".

В феврале 2021 года правительства Белоруссии и России подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны. Ранее вице-премьер республики Анатолий Сивак сообщал, что для обработки белорусского экспортного груза в настоящее время задействовано 14 портов Российской Федерации. Лукашенко ранее заявлял, что Белоруссия построит свой порт под Санкт-Петербургом.

Нарастить экспорт

Лукашенко потребовал нарастить физические объемы экспортных грузов и продавать половину того, что производят в республике.

"Благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем более-менее положительные результаты по экспорту. Но то, что мы поштучно и по тоннам не вышли на предполагаемый уровень, - свидетельство того, что успокаиваться нельзя, - сказал он на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции. - Нам надо думать, как наращивать экспорт. Экспорт - это валюта, без которой страна и экономика жить не могут, тем более что Беларусь имеет экспортно ориентированную экономику, половину того, что производим, мы должны будем продать, чтобы нормально жить".

По его словам, в прошлом году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. "Конечно, деньги решают все, но хотелось бы, чтобы мы, как принято говорить, и поштучно увеличивали экспорт. Поштучно - это значит, что тракторов, автомобилей, калийных удобрений, нефтепродуктов тонны и штуки мы реализовали меньше, чем в 2021 году", - подчеркнул Лукашенко.