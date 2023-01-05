5 января, 17:08

Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,7 млн баррелей

Текущий объем запасов на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года

ТАСС, 5 января. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 1,7 млн баррелей и на 30 декабря составили 420,6 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 19:01 мск, мартовский фьючерс на нефть Brent на бирже ICE дорожает на 1,35% - до $78,89 за баррель, стоимость фьючерса на WTI с поставкой в феврале 2023 года растет до $73,82 за баррель (+1,35%). 

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США
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