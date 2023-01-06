В Саратовской области в 2023 году планируют запустить производство электромобилей

Первую машину в регионе намерены собрать уже в третьем квартале этого года, модель автомобиля в сотрудничестве с китайским лидером автопрома FAW будет выпускаться под маркой Alfarus

САРАТОВ, 6 января. /ТАСС/. Производство электромобилей планируют запустить в Саратовской области во втором квартале 2023 года, а в третьем квартале - собрать первую машину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в пятницу губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Компания "Альфа Тех" представила модель, которую планирует производить в Энгельсе. Соглашение о сотрудничестве подписали с инвестором в декабре прошлого года на презентации нашего региона в Москве. Запуск производства компания запланировала на второй квартал этого года, а уже в третьем квартале с конвейера должна сойти первая машина. В 2023 году планируется собрать до 2 тыс. электромобилей специально для такси и каршеринга. Модель в сотрудничестве с китайским лидером автопрома FAW будет выпускаться под маркой Alfarus", - написал глава региона.

Губернатор протестировал модель электромобиля с коллегами из "Альфа Тех". Он отметил, что это удобная машина с интересными дизайнерскими и современными техническими решениями, в ней предусмотрены все необходимые системы безопасности. Кроме стандартной проводной зарядки, по сведениям губернатора, есть возможность заменить съемные аккумуляторные батареи и продолжить движение. В целом заряда машины хватит на 420 км.

"Инвесторы ставят задачу по локализации производства в дальнейшем. А это значит, что действующие предприятия региона смогут поставлять необходимые комплектующие. К примеру, электронные компоненты, пластиковые и стекольные элементы", - написал Бусаргин, отметив, что это ключевой проект для региона.

Губернатор добавил, что, помимо машин, на производственной площадке собираются делать аккумуляторные батареи и зарядные станции.