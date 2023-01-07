Bloomberg: США отклоняют предложения по восполнению стратегического резерва нефти

Согласно заявлению Минэнерго США, ведомство "будет отбирать только те предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям сырой нефти, и по цене, выгодной для налогоплательщиков"

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Американская администрация отклоняет предложения по закупке нефти с целью восполнения стратегического резерва вследствие высокой стоимости или несоответствия требуемым спецификациям. Об этом сообщает в субботу агентство Bloomberg.

По его данным, министерство энергетики отклонило несколько предложений о потенциальной покупке. Согласно заявлению ведомства, оно "будет отбирать только те предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям сырой нефти, и по цене, выгодной для налогоплательщиков".

В середине декабря Министерство энергетики США сообщило, что американская администрация планирует приобрести первоначально до 3 млн баррелей для восполнения истраченных ресурсов стратегического резерва.