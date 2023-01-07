СМИ: на Украине назначили врио глав дочерних предприятий "Нафтогаза"

Врио главы АО "Укргаздобыча" стал Олег Толмачев, врио руководителя АО "Укртрансгаз" назначили Романа Малютина

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Правительство Украины назначило врио руководителей крупнейшей газодобывающей компании страны "Укргаздобыча" и оператора подземных газохранилищ "Укртрансгаза" (дочерние предприятия "Нафтогаза"). Об этом в субботу сообщило украинское издание "Вести".

По данным издания, врио главы АО "Укргаздобыча" стал Олег Толмачев, у которого есть опыт в добыче углеводородов в США. Врио руководителя АО "Укртрансгаз" назначили Романа Малютина, ранее работавшего в сфере транспортировки и хранения газа, уточняет издание со ссылкой на "Нафтогаз".

"Укргаздобыча" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, входит в структуру "Нафтогаза". В 2021 году компания сократила добычу газа на 3,97% - до 13,67 млрд куб. м.

"Укртрансгаз" выступает оператором подземных газохранилищ Украины.