В Турции заявили о сокращении Ираном поставок газа в республику на 70%

Трубопроводная компания Botas сообщила, что это связано с аварией в местной газотранспортной системе

АНКАРА, 7 января. /ТАСС/. Иран с 1 января сократил на 70% поставки природного газа в Турцию из-за аварии в местной газотранспортной системе, сообщила в субботу турецкая государственная трубопроводная компания Botas.

"Поставки в нашу страну природного газа из Ирана вследствие неисправности в иранской газотранспортной системе с 1 января 2023 года сокращены на 70%. Об этом нас уведомила иранская сторона, заверив, что принимаются необходимые шаги для устранения аварии", - говорится в сообщении.

Турецкая компания сообщила, что приняла необходимые меры для покрытия потребностей страны в газе на период ликвидации аварии за счет собственных подземных хранилищ.

Турция ежегодно закупает у Ирана от 7 до 11 млрд куб. м газа или порядка 15% от общего импорта.