8 января, 07:09,
обновлено 8 января, 07:29

Автодорожная часть Крымского моста днем 10 января будет полностью закрыта на ремонт

В Минтрансе рекомендовали водителям заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Автодорожная часть Крымского моста во вторник, 10 января, будет полностью перекрыта в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса РФ в воскресенье.

"10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

В Минтрансе добавили, чтобы водители заранее планировали поездки и следили за поступающей информацией.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП была создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

На данный момент железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также было возобновлено движение по правой автомобильной части Крымского моста. Сейчас реконструируют левую автомобильную часть моста. 

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Россия
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