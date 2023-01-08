АСИ планирует открыть "Точки кипения" в Минске, Ереване и Ташкенте

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что развитие международного сотрудничества в "Точках кипения" в приграничных регионах ведется не первый год

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) ведет переговоры об открытии "Точек кипения" в Минске, Ереване и Ташкенте. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Ведем переговоры с Минском, Ереваном и Ташкентом об открытии таких пространств уже непосредственно на их территориях. Готовы делиться своими наработками, опытом, чтобы наши зарубежные коллеги могли пройти, что называется, уже проторенной дорогой, не тратить время и усилия на какие-то моменты, которые уже нами отработаны и могут быть полезны и доступны другим", - сказала она.

Гендиректор АСИ отметила, что развитие международного сотрудничества не первый год ведется в "Точках кипения" в приграничных регионах. Так, с Китаем взаимодействует коллективное пространство в Благовещенске, с Казахстаном - "Точки кипения" в Омске и Оренбурге, открытое во Пскове коллективное пространство ориентировано на Белоруссию.

"Всего в 2022 году открылась 21 "Точка кипения", в том числе это первая медицинская на базе Самарского медуниверситета, первые точки по взаимодействию с регионами и с фокусом на агропромышленный сектор в Москве", - добавила Чупшева.

"Точки кипения" - это сеть пространств коллективной работы, направленная на технологическое развитие страны. Первая из них открылась в Москве в 2013 году. Они создаются при поддержке Платформы НТИ по поручению АСИ. В них ученые, бизнесмены, госслужащие, общественники и студенты могут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития.