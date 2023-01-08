На Северном Кавказе зафиксировали дефицит рабочих и специалистов по закупкам

В сервисе по поиску работы HeadHunter по итогам исследования 105 тыс. вакансий, открытых в округе, и более 260 тыс. активных резюме жителей региона

ТАСС, 8 января. Дефицит рабочих, сотрудников транспортной сферы и специалистов по закупкам наблюдается в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в сервисе по поиску работы HeadHunter по итогам исследования 105 тыс. вакансий, открытых в округе, и более 260 тыс. активных резюме жителей региона.

"Наиболее острый дефицит кадров в СКФО сегодня наблюдается в таких важнейших для экономики региона и уровня жизни сферах, как "Рабочий персонал" (0,7 резюме на вакансию), "Транспорт, логистика" (1,5), "Продажи" (1,6), "Строительство, недвижимость" (1,6), "Медицина, фармацевтика" (1,7), "Инсталляция и сервис" (1,8), "Закупки" (2) и "Производство, сельское хозяйство" (2,3)", - говорится в сообщении. Комфортная для рынка труда ситуация наблюдается в сфере управление персоналом, в науке и образование, в среди административного персонала, а также по направлениям "Госслужба, НКО" и "IТ, телеком".

В целом на Северном Кавказе на одну вакансию в настоящее время приходится пять резюме. При этом отмечается, что комфортный уровень для рынка труда - это пять-шесть резюме на вакансию, в этом случае и работодателям есть, из кого выбрать, и соискатели не испытывают большой конкуренции за вакансии. Однако уровень конкуренции за рабочие места достаточно сильно зависит от региона и профессиональной сферы. Так, самая низкая сейчас конкуренция за рабочие места сейчас в Ставропольском крае - четыре резюме на вакансию, повышенная конкуренция - в Чеченской Республике, где на одну вакансию приходится 11 резюме, а также в Республике Дагестан и в Республике Северная Осетия - по семь резюме на вакансию.

"Уровень конкуренции за рабочие места как по СКФО в целом, так и по отдельным регионам округа, снижается с конца лета. Так, если еще в июле на одну вакансию в СКФО приходилось семь резюме, то к декабрю конкуренция снизилась до пяти резюме на вакансию", - прокомментировали в сервисе по поиску работы.

При этом у юристов округа на одну вакансию приходится 11 резюме от соискателей, что, как отмечается, говорит о повышенной конкуренции за рабочие места в пользу работодателей. Непросто найти работу и недавним выпускникам и молодым специалистам без опыта работы - восемь резюме на вакансию. Повышенная конкуренция за рабочие места также среди бухгалтеров и финансистов - около семи резюме на вакансию.