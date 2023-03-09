В Петербурге в 2023 году отремонтируют дороги к туристическим местам

В том числе в городе приведут в порядок Приморский проспект, Университетскую и Арсенальные набережные

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,9 марта. /ТАСС/. Дороги, ведущие к популярным туристическим местам, среди которых Академия художеств, буддийский храм - Дацан, бывший СИЗО "Кресты" и другие, будут отремонтированы в Петербурге в этом году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

"В Санкт Петербурге в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" продолжается работа по приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к популярным туристическим местам и достопримечательностям. Работы по нацпроекту будут произведены на одной из известных Петербургских набережных - Университетской. На ней находятся уникальные по своему историко-художественному значению достопримечательности, такие как здание Двенадцати коллегий, дворец Меншикова, Академия художеств, Музей антропологии и этнографии, знаменитые сфинксы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в нормативное состояние также приведут Приморский проспект, который является одной из главных магистралей северной части города, где расположены Благовещенская церковь и самый северный в мире буддийский храм - Дацан Гунзэчойнэй.

Проезжая часть будет обновлена и на Арсенальной набережной, рядом с площадью Ленина и бывшего СИЗО "Кресты", который в будущем превратится в музейно-выставочный комплекс. В летний период запланированы работы по ремонту дорожного полотна на Свердловской, Ушаковской и Выборгской набережных.