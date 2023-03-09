"Норникель" не будет снижать инвестиции в экологические проекты

У компании также нет планов нарастить их в настоящее время

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля - не намерен снижать объем инвестиций в экологические проекты, однако планов нарастить их в настоящее время нет. Компания придерживается плана инвестировать порядка 300 млрд рублей, заявил вице-президент компании Андрей Грачев.

"В настоящий момент те обязательства, которые мы взяли, мы выполняем. Это более 300 млрд рублей на "Серный проект", это "Чистый Норильск". Мы не снижаем, мы не собираемся снижать - то есть это остается константой. Что касается роста - пока мы об этом не думали, у нас новых планов по росту нет", - сказал он в ходе Экологического форума РСПП "Экологическая повестка в условиях новых вызовов".

"Серная программа" - проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал "Норникеля", с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса. Благодаря реализации проекта по плану выбросы в Норильске по итогам 2023 года должны снизиться на 45%, на втором этапе (после 2025 года) - на 90%.

Программа "Чистый Норильск" стартовала в 2021 году и рассчитана на 10 лет. За это время планируется демонтировать около 500 объектов, убрать 2 млн тонн мусора и 600 тыс. тонн металлолома.