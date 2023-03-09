Группа сенаторов США представила законопроект об отказе от урана из РФ

Законопроект призван лишить Россию любых доходов, которые могли бы идти на финансирование специальной военной операции на Украине, а также укрепить национальную безопасность США, отметил сенатор Джон Баррассо

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Группа американских сенаторов представила законопроект об отказе США от импорта российского урана. Соответствующий документ был опубликован в четверг на сайте Сената Конгресса.

"Американская атомная промышленность готова отказаться от российского урана. В Вайоминге есть ресурсы, которые необходимы для увеличения производства [урана] дома. Первый шаг - это навсегда убрать с американского рынка всю российскую энергетику, в том числе уран", - утверждал сенатор Джон Баррассо (республиканец, от штата Вайоминг). По его словам, законопроект призван лишить Россию любых доходов, которые могли бы идти на финансирование специальной военной операции на Украине, а также укрепить национальную безопасность США.

"Законопроект поможет гарантировать, что американские атомные энергетические компании не будут зависеть от импортируемого из России уранового топлива", - добавил сенатор Джо Манчин (демократ, от штата Западная Вирджиния).

Помимо Баррассо и Манчина, законопроект разрабатывали еще пять сенаторов - три республиканца и два демократа.