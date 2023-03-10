"Камаз" поставил в Московскую область 80 автобусов

Пассажирская техника уже вышла на маршруты в девяти муниципалитетах региона

КАЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. "Камаз" поставил в Московскую область 80 городских автобусов "Нефаз". Автобусы уже задействованы в девяти муниципалитетах, сообщает в пятницу пресс-служба ПАО "Камаз".

"Камаз" поставил предприятию "Мострансавто" 80 городских автобусов "Нефаз-5299-40-52" большого класса. Современная пассажирская техника уже вышла на маршруты в девяти муниципалитетах Подмосковья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автобусы вышли на маршруты в городских округах: Люберцах, Лыткарино, Рузском, Химках, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Богородском, Электростали, Павловском Посаде. Со ссылкой на зампредседателя правительства Московской области Анну Кротову в пресс-службе сообщили, что в первую очередь такие автобусы будут использовать на маршрутах с высоким пассажиропотоком, связывающих область с Москвой.

Как отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО "Камаз" Самат Саттаров, за последние четыре года предприятие поставило в Москву свыше 2,8 тыс. автобусов и электробусов. "Заключив контракты с таким крупным перевозчиком, как "Мострансавто", "Камаз" выходит на высококонкурентный транспортный рынок Подмосковья и фактически расширяет свое присутствие в регионе. Это знаковое для нас событие, поскольку продукция компании впервые будет задействована для пассажирских перевозок в пригородном сообщении и на маршрутах городов Подмосковья. Первый контракт с Московской областью, несмотря на сжатые сроки, мы реализовали в срок", - приводит пресс-служба слова Саттарова.

"Нефаз-5299-40-52", городской автобус большого класса, производится на площадях дочернего предприятия ПАО "Камаз" в Башкирии. Общая пассажировместимость - 105 человек, мест для сидения - 29. Автобус оснащен кондиционером, системой видеонаблюдения, пожаротушения, электронными маршрутоуказателями, валидаторами. Автобусы выполнены в фирменной окраске подмосковного транспорта.