Кабмин поручил ФАС установить с 2025 года тарифы на ж/д перевозки на новых территориях

Тариф на перевозку пассажиров в пригородном сообщении на территории новых регионов с 1 января 2025 года будут регулировать местные исполнительные органы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ установить с 1 января 2025 года железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров и грузов на новых территориях РФ. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Федеральной антимонопольной службе установить с 1 января 2025 года цены на перевозки железнодорожным транспортом общего пользования пассажиров, багажа и грузобагажа в дальнем следовании во внутригосударственном сообщении по территориям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и на перевозки грузов по этим территориям <…>", - говорится в документе.

При этом тариф на перевозку пассажиров в пригородном сообщении на территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей с 1 января 2025 года будут регулировать местные исполнительные органы этих территорий, отмечается в постановлении кабмина.

Согласно документу, до 31 декабря 2024 года на новых территориях РФ будут действовать железнодорожные тарифы согласно ценам, которые действовали в новых регионах на 30 сентября 2022 года. Индексация тарифов будет осуществляться по решению органов госвласти в регионах.