На сессии Совета управляющих МАГАТЭ не пришли к конкретным выводам по ситуации на ЗАЭС

Итогом дискуссий стало выражение Советом управляющих почти единодушной поддержки инициативы Гросси относительно создания зоны безопасности на Запорожской АЭС

ВЕНА, 10 марта. /ТАСС/. Первая в 2023 году сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершилась в пятницу в Вене. В течение пяти дней управляющие 35 стран обсуждали самые острые темы международной повестки дня. Как и ожидалось, главной из них стала ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая отодвинула на второй план все остальные вопросы, в том числе иранскую ядерную программу и ядерную проблему Корейского полуострова.

Однако к каким-либо конкретным договоренностям управляющим прийти так и не удалось. Единственным итогом стало переизбрание действующего генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на второй срок - до 2 декабря 2027 года.

Российскую делегацию на Совете представлял постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Зона безопасности на ЗАЭС

Добиться каких-то конкретных результатов участники сессии так и не смогли. Ульянов заверил, что Россия поддерживает инициативу Гросси о создании на Запорожской АЭС зоны безопасности. Отвечая на вопрос ТАСС о возможном визите гендиректора МАГАТЭ в Москву для продолжения консультаций по данной теме, постпред РФ указал, что в настоящее время такой необходимости нет.

Таким образом, итогом дискуссий стало лишь выражение Советом управляющих в последний день заседания почти единодушной поддержки инициативы Гросси относительно создания зоны безопасности на Запорожской АЭС.

Иранская ядерная программа

Второй, но не менее важной темой заседания Совета управляющих стала ядерная программа Ирана. Еще в первый день обсуждений Ульянов заявил в интервью ТАСС, что движения относительно возобновления переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в настоящее время нет. Иран, а также Россия и Китай готовы финализировать уже почти полностью согласованное решение по возвращению к изначальным параметрам ядерной сделки, но со стороны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) и США, по словам Ульянова, такой готовности пока нет. Судя по всему, за неделю ситуация кардинально не поменялась.

Переизбрание Гросси

В последний день заседания управляющие в основном рассматривали кадровые вопросы агентства. Главным из них стало переизбрание действующего генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на второй срок - до 2 декабря 2027 года. "Я глубоко польщен единогласным решением Совета назначить меня на новый срок и очень благодарен за доверие, которое государства-члены продолжают оказывать мне как главе этой поистине замечательной организации", - прокомментировал Гросси свое назначение.

Таким образом, у аргентинца есть еще четыре года, чтобы если не разрешить, то хотя бы продвинуться в урегулировании актуальных вопросов, волнующих мировое сообщество - ситуации вокруг ядерной программы Ирана, ядерной проблемы Корейского полуострова и, конечно, ситуации с ядерной безопасностью на Украине. Удастся ли это Гросси, покажет время. "Я оптимист", - неоднократно повторял он, отвечая на самые острые вопросы журналистов как в отношении Ирана, так и ЗАЭС.

Совет управляющих МАГАТЭ

Совет управляющих МАГАТЭ - один из двух руководящих органов Международного агентства по атомной энергии (совместно с Генеральной конференцией государств-членов). Совет управляющих собирается пять раз в год (в марте и июне, дважды в сентябре - до и после сессии Генеральной конференции - и в ноябре). Он представляет рекомендации Генеральной конференции по деятельности агентства и бюджету, назначает генерального директора МАГАТЭ, который затем утверждается Генеральной конференцией.

В состав совета в настоящее время входят 35 государств. Председателем Совета управляющих в 2022-2023 годах является управляющий от Чехии Иво Шрамек. На этом посту он сменил бывшего управляющего от Республики Корея Хам Сан Ука.