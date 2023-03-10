AFP: Meta разрабатывает новую соцсеть

Она позволит пользователям обмениваться письменными сообщениями в режиме реального времени, отметили в компании

ТАСС, 10 марта. Американская компания Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России Facebook и Instagram) работает над созданием новой социальной сети. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Мы рассматриваем возможность создания децентрализованной и независимой социальной сети, которая позволит людям обмениваться письменными сообщениями в режиме реального времени", - говорится в заявлении компании, имеющемся в распоряжении агентства.

По данным издания Platformer, соцсеть находится на начальной стадии разработки, информации о сроке ее запуска нет. Руководителем проекта стал глава Instagram Адам Моссери.