Потенциал агросектора новых регионов России оценили в 7-8 тыс. крупных хозяйств

Председатель совета ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота заявил, что костяком этой отрасли в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках является малый и средний бизнес

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Крупные иностранные агрохолдинги оставили свои активы в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, однако костяк агросектора новых регионов составляет малый и средний бизнес, сообщил в субботу журналистам председатель совета ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота.

"Реальный потенциал мы оцениваем, что больше 7-8 тыс. фермерских хозяйств [работают на новых территориях]. Но это такие большие хозяйства. То есть там крупного бизнеса было мало (очень крупных по российским меркам агрокомплексов), а именно малого и среднего было очень много - это основная масса. И это как раз костяк агросектора региона", - сказал Сирота.

Он отметил, что осталось большое количество фермеров в новых регионах из-за того, что крупные агрохолдинги иностранных предприятий "побросали активы", и остался малый бизнес.

В субботу в Симферополе проходит пленарное заседание для фермеров из новых территорий России и Крымского полуострова, на котором обсуждают меры поддержки отрасли и опыт перехода на российское законодательство.