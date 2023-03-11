В Белоруссии заявили, что импортозамещающие проекты Минска и Москвы будут выполнены в срок

В настоящее время реализуются 18 таких проектов, сообщил председатель Совета министров Белоруссии Роман Головченко

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Председатель Совета министров Белоруссии Роман Головченко заявил, что проекты Минска и Москвы в сфере импортозамещения будут выполнены в срок.

"Импортозамещающие проекты будут реализованы в те сроки, которые для них определены", - сказал Головченко в показанном в субботу интервью телеканалу "Беларусь-1". Он уточнил, что в настоящее время реализуются 18 таких проектов.

"График еженедельно на контроле. Где-то уже идут закупки оборудования, где-то конкурсы проводятся, где-то уже осуществляется подготовка производства", - проинформировал глава белорусского правительства.

Он отметил, что часть импортозамещающих проектов, реализуемых с помощью российских кредитов, направлена на то, чтобы "стать чемпионами" - получить технологи, на базе которых можно развить компетенции и достичь нового технологического уровня в той или иной сфере.

"Я говорю в первую очередь о микроэлектронной отрасли. <...> У нас есть план заниматься не только выпуском изделий микроэлектроники, но и строить собственное электронное машиностроение", - подчеркнул Головченко.