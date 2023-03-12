Чистая прибыль Saudi Aramco в 2022 году выросла до рекордных $161,1 млрд

Глава компании Амин Нассер отметил, что Saudi Aramco увеличила капитальные затраты на 18%, учитывая "риски недоинвестирования нефтегазовой отрасли"

ТАСС, 12 марта. Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам 2022 года составила рекордные $161,1 млрд против $110 млрд годом ранее, следует в воскресенье из сообщения компании. Таким образом, показатель вырос на 46,5%.

Рекордные финансовые результаты компании были достигнуты за счет высоких цен на нефть и объемов продаж, а также благодаря улучшению показателя маржи переработки. Дивидендные выплаты Saudi Aramco в четвертом квартале составят $19,5 млрд.

Свободный денежный поток компании в 2022 году составил $148,5 млрд, увеличившись на 38% по сравнению с 2021 годом. Объем капитальных затрат компании вырос на 18%, до $37,6 млрд. В 2023 году показатель может увеличиться до $45-55 млрд, отмечают в компании.

"На фоне того, что мы ожидаем сохранения важности нефти и газа в обозримом будущем, риски недоинвестирования нефтегазовой отрасли реальны, особенно c высокими ценами на энергоносители. Чтобы использовать наши уникальные возможности и стать частью решения глобальной проблемы, Saudi Aramco реализовала исторически рекордную инвестиционную программу, увеличив в прошлом году капитальные затраты на 18%, до $37,6 млрд", - отметил глава Saudi Aramco Амин Нассер, слова которого приводятся в сообщении.

Средний уровень добычи углеводородов Saudi Aramco в 2022 году составил 13,6 млн баррелей в сутки (б/с) нефтяного эквивалента (+10,6% к 2021 году). Объем добычи жидких углеводородов составил 11,5 млн б/с.