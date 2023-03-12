Глава Татарстана заявил, что Россия применяет опыт региона при работе с исламским бизнесом

По словам Рустама Минниханова, в частности, развивается индустрия еды

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Татарстан становится примером, на котором в России отлаживают практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в воскресенье на встрече с генсекретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой, передает пресс-служба руководителя республики.

"На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики. В частности, развивается индустрия еды - халяль, халяль-туризма, халяль-медицины", - сказал Минниханов, обсуждая тему экономического сотрудничества стран ОИС с Российской Федерацией.

В пресс-службе отметили, что основной темой встречи стало обсуждение предстоящего международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Подчеркивается, что Татарстан ведет активную работу со структурами Организации исламского сотрудничества, в частности, с Исламским банком развития, Молодежным форумом ОИС, Академией наук исламского мира и т. д. "При поддержке президента нашей страны Владимира Владимировича Путина форум обрел федеральный статус. В этом году в его рамках пройдет порядка 200 мероприятий. Будем искренне рады видеть вас в качестве почетного гостя", - приводит пресс-служба приглашение от Минниханова генсекретарю ОИС.

Также во время встречи обсуждалась перспектива участия Организации исламского сотрудничества в развитии направления хоккея в исламских странах - в частности, кураторство со стороны ОИС в качестве учредителя или партнера. В пресс-службе напомнили, что в рамках "Россия - исламский мир: KazanForum" в январе 2023 года состоялся первый хоккейный турнир среди исламских стран Kazan Hockey Cup, в котором приняли участие 350 участников из 15 стран. По итогам турнира создана Организация развития хоккея в исламских странах. "Суть этой организации - продвижение здорового образа жизни среди детей и молодежи через развитие хоккея. Турнир показал высокий интерес среди стран исламского мира", - цитирует пресс-служба Минниханова.

Встреча проходила в офисе ОИС в Джидде в Саудовской Аравии.