Bloomberg: Индия не будет нарушать потолок цен на российскую нефть

По данным агентства, индийские власти обратились к руководству банков и трейдерам с требованием соблюдать ограничения

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Индия не будет нарушать введенный Западом потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, "Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цен на поставки российской нефти, установленный на уровне $60 [за баррель]". Агентство подчеркивает, что индийские власти обратились к руководству банков и трейдерам с требованием соблюдать ограничения.

Как информирует Bloomberg, индийские представители провели "обстоятельные беседы" с членами делегации США и других стран Группы семи на полях совещания глав МИД стран - участниц Группы двадцати в Нью-Дели, которые остались удовлетворены характером заключаемых Индией сделок.

Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, активно закупает российские энергоресурсы. В начале 2022 года доля России в импортной нефтяной корзине Индии достигала 0,2%, к концу года она выросла почти до 1 млн баррелей в день, что составило более 20%.

Нью-Дели не поддержал введенный Западом в декабре 2022 года потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Как заявлял ранее министр нефти и газа республики Хардип Сингх Пури, нефть не имеет клейма какой-либо страны, и Индия продолжит проводить независимую политику для обеспечения своей энергетической безопасности.