МВФ уверен, что власти США принимают надлежащие меры по ситуации вокруг банкротства SVB

По оценкам портала Axios, у Соединенных Штатов есть три основных способа избежать банковского кризиса в стране, который гипотетически может произойти в связи с банкротством Silicon Valley Bank

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд следит за последствиями для мировой финансовой стабильности от банкротства одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB). Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-службы фонда.

"Мы внимательно следим за развитием событий и потенциальными последствиями для финансовой стабильности и полностью уверены, что политики в США предпринимают надлежащие шаги для урегулирования ситуации", - отметили в фонде, комментируя ситуацию вокруг банкротства SVB.

По оценкам информационного портала Axios, у администрации Соединенных Штатов есть три основных способа избежать банковского кризиса в стране, который гипотетически может произойти в понедельник в связи с банкротством SVB. Все они связаны с необходимостью заверить вкладчиков банка в том, что их деньги в безопасности и доступны. Наилучшим сценарием считается покупка обанкротившегося банка. В американских СМИ говорят о том, что финансовое учреждение могут приобрести Goldman Sachs или Morgan Stanley, возможно JP Morgan Chase. Кроме того, считает портал, с целью ускорить поиск покупателя Федеральная комиссия по страхованию вкладов (FDIC) и Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, могут оказать поддержку всем вкладчикам SVB или по крайней мере подавляющему большинству из них. Если отказаться от идеи приобретения SVB, поясняется в статье, то государство может выделить федеральную помощь лицам, чьи вклады не были застрахованы.

В пятницу департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB передан под управление FDIC. Остаток капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.

FDIC страхует вклады на сумму до $250 тыс., но около 85% физических и юридических лиц, которые пользовались услугами SVB, известного своими связями с технологическими стартапами и венчурным капиталом, имели на своих счетах значительно большие суммы. Несколько клиентов банка вынуждены задерживать выплаты зарплат и платежи по контрактам с поставщиками.