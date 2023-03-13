В Туве в создание туристического комплекса на озере Чагытай вложат 350 млн рублей

Площадь участка под строительство составит 16,9 га.

ТАСС, 13 марта. Инвестиции в туристический кластер на озере Чагытай в Тандинском районе Тувы составят около 350 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель агентства по туризму республики Ай-Хан Догур-оол.

"Мы рассчитываем, что проект строительства круглогодичного туристического комплекса на озере Чагытай в Туве будет реализован в течение двух лет. Предполагаемая сумма инвестиций в него составит около 350 млн рублей. Примерно 300 млн рублей уйдет на создание мест для отдыха и развлечений", - сообщил Ай-Хан Догур-оол.

Площадь участка под туристический комплекс составит 16,9 га. Здесь планируется построить гостиницу, кафе, организовать пляжную зону.

Озеро Чагытай - самое глубокое и самое большое пресное озеро Тувинской котловины. Проект благоустройства озера входит в комплексный инвестиционный проект (КИП) VisitTuva.ru, который предполагает создание туристско-рекреационного кластера, общей стоимостью 6,1 млрд рублей. Также в проект входит создание горнолыжного курорта "Тайга" и рекреационного комплекса "Дус-Холь" на одноименном озере.

По данным агентства по туризму Тувы, в 2022 году республику посетили 182 тыс. туристов.