В Москве производитель растительных продуктов питания расширит ассортимент

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, компания IN+U Food в ближайшее время запустит производство растительного сыра горгонзолы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Производитель растительных продуктов питания в Москве запускает производство новых товаров и расширяет ассортиментную линейку. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Город создает комфортные условия для ведения бизнеса, благодаря этому в Москве активно развивается промышленность, в том числе пищевая отрасль. Производители предлагают современную и востребованную аудиторией продукцию. Так, столичный производитель альтернативных продуктов питания - компания IN+U Food - постоянно расширяет свой ассортимент. Недавно предприятие выпустило растительные сырники без глютена, а в ближайшее время запустит производство растительного сыра горгонзолы. На собственной фабрике компания ежемесячно изготавливает более 60 тонн натуральной продукции из российского сырья", - сказал Овчинский.

По его словам, в собственной лаборатории компания производит не имеющие аналогов в России товары. Из цикла производства полностью исключено животноводческое хозяйство, благодаря чему продукция на 100% состоит из растительного сырья и подходит веганам.

В продуктовой линейке представлены сырники, сыр тофу, мягкие и сливочные сыры. Сырники из новой линейки изготовлены с добавлением изюма и семян чиа.

"Наши продукты являются полноценными источниками белка в рационе, что особенно важно для людей, которые придерживаются здорового питания. Реализуя программу импортозамещения, мы изготавливаем продукцию на базе отечественного сырья из Краснодарского края и Дальневосточного региона", - поделился генеральный директор IN+U Food Дмитрий Гудаковский.