Внешний товарооборот Хайнаня за январь-февраль 2023 года вырос на 21,8%

По данным ресурса "Чжунго синьвэньван", экспорт на внешние рынки за этот период вырос до $2,8 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 13 марта. /ТАСС/. Объем внешнего товарооборота южной китайской провинции Хайнань за январь - февраль этого года составил 34,4 млрд юаней ($4,9 млрд), что на 21,8% превысило показатель за аналогичный период 2022 года. Такие данные таможенной службы города Хайкоу публикует информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

Экспорт товаров на внешние рынки за этот период вырос на 61%, до 19,6 млрд юаней ($2,8 млрд). Что касается импорта, то он увеличился на 8,9% и составил 23,1 млрд юаней ($3,3 млрд).

Крупнейшими торговыми партнерами Хайнаня за январь - февраль стали страны ЕС и АСЕАН. С Евросоюзом внешнеторговый оборот вырос на 8,5% и достиг 6,14 млрд юаней ($889,8 млн). Объем торговли со странами АСЕАН составил 4,84 млрд юаней ($701,4 млн) - рост на 34,4%.

Хайнань в январь - февраль активно торговал и со странами - участницами Всестороннего регионального экономического партнерства. Общий объем внешнеторгового оборота провинции с ними составил 10,5 млрд юаней ($1,5 млрд), что на 14,2% превысило показатель аналогичного периода 2021 года. Товарооборот со странами инициативы "Один пояс - один путь" вырос на 35,4% в годовом выражении, до 11,5 млрд юаней ($1,6 млрд).