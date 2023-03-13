Минтранс сообщил, что "ЭРА-ГЛОНАСС" сопряжена со всеми действующими "Системами-112"

В ведомстве добавили, что сопряжение системы будет выполнено и в новых регионах, где внедрить "112" планируется до конца 2025 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Государственная автоматизированная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" интегрирована со всеми действующими "Системами-112", вызовы автомобилистов автоматически передаются в службы спасения в 85 регионах РФ, сообщается на сайте Минтранса РФ.

В министерстве подчеркнули, что сопряжение системы будет выполнено и в новых регионах РФ, где внедрить "112" планируется до конца 2025 года.

"Успешное завершение интеграции "ЭРА-ГЛОНАСС" и "Систем 112" 85 регионов России - это важнейший шаг для сохранения жизни и здоровья людей на автомобильных дорогах. Для этого потребовалась скоординированная работа нескольких федеральных органов власти - МВД, МЧС, Минцифры и Минтранса России. Это позволяет существенно сократить время с момента вызова до момента оказания помощи экстренными оперативными службами", - отметил замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

В настоящее время к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено более 9,2 млн автомобилей. С начала 2023 года система приняла более 2,3 млн вызовов автомобилистов и передала в службы спасения "112" свыше 15 тыс. тревожных сообщений.