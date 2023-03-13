13 марта, 06:56,
обновлено 13 марта, 07:05

ФТС России частично возобновила публикацию данных таможенной статистики внешней торговли

ФТС России частично возобновила публикацию данных таможенной статистики внешней торговли
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Публикацию данных приостановили весной 2022 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, говорится в рассылке службы.

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Публикация данных была приостановлена с весны прошлого года.

"ФТС России опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта Российской Федерации за 2022 год. Впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года", - сообщает ФТС. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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