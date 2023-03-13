Российский рынок акций открылся ростом основных показателей

Индекс Мосбиржи вначале торгов вырос на 0,13%, а индекс РТС - на 0,61%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,13%, до 2 279,13 пункта, индекса РТС - на 0,61%, до 948,46 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:14 мск индекс Мосбиржи рос до 2 283,96 пункта (+0,34%), индекс РТС находился на уровне 951,2 пункта (+0,9%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,6% - до 75,65 рублей, евро рос на 0,1%, до 81,08 рублей Курс юаня к рублю терял 0,14% и находился на уровне 10,95 рублей.