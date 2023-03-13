Южная Корея примет меры по стабилизации финрынков из-за банкротства банков США

Банк Кореи стал одним из первых финансовых регуляторов в Азии, пообещим принять меры по недопущению распространения системного риска

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Банк Кореи примет экстренные шаги по стабилизации финансовых рынков с целью не допустить кризиса банковского сектора, аналогичного американскому, где обанкротились Silicon Valley Bank и Signature Bank. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Южнокорейский центробанк заявил, что "будет пристально следить за процентными ставками, курсом акций и воны". Банк Кореи стал одним из первых финансовых регуляторов в Азии, кто пообещал принять меры по недопущению распространения системного риска, связанного с банкротством Silicon Valley Bank и Signature Bank.

По словам министра экономики и финансов Чху Ген Хо, который уже встретился с руководителями крупнейших финансовых организаций, "правительство и ответственные организации будут круглосуточно следить за рынком и при необходимости оперативно примут контрмеры, чтобы негативное влияние из-за рубежа не распространялось на экономику".

Помимо нестабильности в банковском секторе южнокорейская экономика также испытывает давление со стороны растущих процентных ставок и сокращающегося экспорта. С августа 2021 года центробанк повысил ключевую ставку на три процентных пункта для обуздания инфляции. В понедельник южнокорейское таможенное управление проинформировало, что с 1 по 10 марта дефицит торгового баланса страны составил $5 млрд. Экспорт сократился на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а импорт вырос на 2,7%.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса связано с резким падением экспорта полупроводников - сразу на 41,2% и ростом на 1,6% цен на энергоносители.