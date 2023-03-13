Объем экспорта фармтоваров из России в 2022 году сократился на 52%

Показатель составил $1,28 млрд

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Объем экспорта фармацевтических товаров из РФ в 2022 году снизился на 52%, до $1,28 млрд, импорт вырос на 16,3%, до $16 млрд. Это следует из данных Федеральной таможенной службы.

Совокупный оборот внешней торговли России по итогам 2022 года вырос на 8,1%, до $850,5 млрд. Объем экспорта из РФ в 2022 г. вырос на 19,9%, до $591 млрд, импорт снизился на 11,7%, до $259 млрд. Наибольший рост стоимостного объема экспорта показали металлы (рост до 477%), удобрения (+54%) и шелк (рост экспорта на 118%, до $0,4 млн).

Напротив, по итогам 2022 года сильно сократился экспорт музыкальных инструментов - на 58,9%, до $6,6 млн, часов - на 53,1%, до $10,7 млн. При этом импорт музыкальных инструментов также упал на 40%, до $79,1 млн, а часов - на 66,7%, до $122 млн.

Всего таможня опубликовала данные о результатах торговли в 2022 году по 71 виду товаров.