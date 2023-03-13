Резидентами международных ТОР станут компании с капиталовложениями не менее 500 млн рублей

Резидентов таких площадок на 20 лет освободят от налогов на прибыль и имущество, на транспорт и землю

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития определило параметры для нового префрежима - международных территорий опережающего развития (МТОР). Как сообщили в пресс-службе министерства в понедельник, резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей.

Работа по созданию международных ТОР ведется в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Разработанные министерством параметры представлены в новом пакете законопроектов.

"Основные условия для резидентов нового префрежима: резидентом МТОР может стать новая компания, в том числе с иностранным участием, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей, резиденты на 20 лет освобождаются от налогов на прибыль и имущество, на транспорт и землю, пониженные тарифы страховых взносов в этот период составляют 7,6% вместо 30%", - сказано в сообщении.

Кроме того, в рамках международных ТОР, исходя из предложений Минвостокразвития, можно применять процедуру свободной таможенной зоны - ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов. На резидентов не распространяется закон о валютном контроле.

"Особенность МТОР - их резиденты могут выпускать высокотехнологичную продукцию по перечню, утвержденному правительством. Появление международных ТОР позволит привлечь инвесторов и технологии из дружественных стран и создать благоприятные условия для реализации высокотехнологичных проектов с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.

Как ранее рассказывал вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, работа на международной территории опережающего развития будет предполагать защиту прав инвесторов и информации о бенефициарах путем создания отдельного реестра юридических лиц, третейского инвестиционного суда.