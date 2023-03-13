Порты Мариуполя и Бердянска будут задействованы в грузовом сообщении в навигацию 2023 года

Замглавы Росморречфлота Константин Анисимов отметил, что говорить на текущий момент о развитии пассажирских перевозок преждевременно

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Порты Мариуполя и Бердянска будут задействованы в грузовом сообщении в навигацию текущего года, сообщил замглавы Росморречфлота Константин Анисимов в рамках круглого стола "О состоянии инфраструктуры морских и речных портов, приоритетном развитии внутренних водных путей Российской Федерации" в Совете Федерации.

"По грузовому сообщению эти два порта [Мариуполь и Бердянск] будут задействованы, уже были задействованы в прошлую навигацию, в эту навигацию будут также задействованы", - сказал он.

Анисимов отметил, что говорить на текущий момент о развитии пассажирских перевозок преждевременно.

В октябре прошлого года Росморречфлот заявлял, что план восстановления портовой инфраструктуры новых территорий РФ - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - прорабатывается.