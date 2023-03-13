"Ростелеком" получит 2,2 млрд рублей на развитие "Госуслуг" и ЕСИА в 2023 году

Контракт заключен 7 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минцифры заключило с "Ростелекомом" контракт на развитие портала "Госуслуги" и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в 2023 году. Документация о контракте, стоимость которого составляет порядка 2,2 млрд рублей, размещена на портале госзакупок.

Контракт заключен 7 марта, датой окончания его исполнения указано 31 декабря 2023 года. Предполагаются работы по развитию ЕПГУ и ФГИС ЕСИА.

В технической документации, в графе исполняемых работ, указано "Создание и модернизация мобильного мини-приложения и чат-бота" для ЕПГУ ("Госуслуги"). В части работ по мини-приложению заказаны создание и доработка его модулей под две операционные системы.

Также контракт предполагает выполнение работ по информационной безопасности для обеих систем, к примеру, разработку, создание или актуализацию требований по ИБ для новых модулей, подсистем и систем ГИС. Кроме того, "Ростелеком" проведет ряд контентно-графических работ и для "Госуслуг", и для ЕСИА.

Ранее распоряжением правительства РФ "Ростелеком" был выбран единственным исполнителем закупок Минцифры РФ в 2023-2024 годах в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", связанных с инфраструктурой портала госуслуг. Кабмин тогда также определил предельный срок, на который заключаются госконтракты с "Ростелекомом" на исполнение закупок - это 31 декабря 2024 года.