Комитет ГД одобрил проект о бюджетных кредитах на опережающее финансирование строительства

Он также предполагает увеличение суммы специальных казначейских кредитов в 2023 году до 300 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о бюджетных кредитах для опережающего финансирования строительства и об увеличении суммы специальных казначейских кредитов в 2023 году до 300 млрд рублей. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Законопроект был подготовлен для реализации предусмотренных посланием президента мер поддержки субъектов РФ, обеспечивающих повышение качества жизни граждан, отмечают авторы законопроекта.

Планируется, что Госдума рассмотрит его на заседании 14 марта. Как сообщил Макаров, планируется рассмотреть законопроект в один день сразу в трех чтениях, с тем чтобы в среду 15 марта он был рассмотрен Советом Федерации

Документом предлагается ввести возможность предоставления в 2023 году бюджетам субъектов РФ бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до апреля 2024 года для опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и текущего ремонта, приобретения объектов, находящихся в госсобственности субъектов РФ (муниципальной собственности), для реализации которых принимаемые расходные обязательства софинансируются из федерального бюджета. Предложения по их распределению будут предварительно рассматриваться комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Для решения поставленной в послании президента социально значимой задачи обновления общественного транспорта на основе современных технологий, в первую очередь в малых городах и сельских территориях, предлагается увеличить с 250 млрд до 300 млрд рублей общий объем запланированных к предоставлению в 2023 году бюджетам субъектов РФ специальных казначейских кредитов, выдаваемых на срок 15 лет по ставке 3% годовых. Также предлагается ввести казначейское сопровождение в отношении контрактов, источником финансового обеспечения которых являются такие кредиты.

Кроме того, предлагается обеспечить возможность внесения изменений в 2023 году в сводные бюджетные росписи бюджетов субъектов РФ без поправок в соответствующие бюджеты в случае предоставления из федерального бюджета таких кредитов, что позволит оперативно и своевременно использовать выделяемые бюджетные средства.

"Учитывая срочность решения поставленных в послании задач и исключительно социальную направленность предлагаемых в законопроекте норм, необходимо обеспечить незамедлительное начало их действия. В связи с чем вступление в силу положений законопроекта предлагается со дня его официального опубликования", - говорится в пояснительной записке.