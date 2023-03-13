Индекс банковского сектора США упал на 13%

По данным торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, сильнее всего упали акции банков First Republic и PacWest Bancorp

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Биржевой индекс Nasdaq KBW, отражающий состояние банковского сектора США, снижается после открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник на 13%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Сильнее всего упали акции банков First Republic - до 70%, после чего торги были остановлены, - а также PacWest Bancorp - на 46%.

В пятницу обанкротился 16-й по размеру активов банк США Silicon Valley Bank. Это спровоцировало ожидания цепной реакции и возможного финансового кризиса.