Глава АКРА сообщил об отсутствии у США каналов системного влияния на рынки и банки РФ

Михаил Сухов прокомментировал ситуацию с американскими банками Silicon Valley Bank и Signature Bank

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вне зависимости от развития событий в США после краха двух американских банков - Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank - каналов системного влияния на российские рынки и кредитные организации не имеется, говорится в сообщении рейтингового агентства АКРА со ссылкой на его главу Михаила Сухова.

"Вне зависимости от развития событий в США каналов системного влияния на российские рынки и банки не имеется. Крупнейшие российские банки не являются контрагентами американских из-за санкций. Вложения на фондовом рынке российскими инвесторами делаются в основном в активы российского происхождения. Каналов быстрого вывода инвестиций в Россию нерезидентами, что в 2008 году влияло на курс рубля, не имеется", - пояснил Сухов.

Он также отметил, что развитие расчетов и вложений в юанях делает российский финансовый сектор еще более защищенным от американских рисков.

По словам главы АКРА, каналов для аналогичного сценария в России, таких как банковский кризис и девальвация, из-за событий в США нет.

О ситуации SVB Financial Group и Signature Bank

Калифорнийский Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. В этот день SVB Financial Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчет, в котором сообщила о закрытии дочерней компании Silicon Valley Bank. Банк являлся одним из наиболее известных кредиторов американских стартапов, а также компаний IT-сферы и здравоохранения, занимая 16-е место по величине активов в стране. Таким образом, его крах стал самым значительным в США после кризиса 2008 года.

Также 12 марта 2023 года Минфин США сделал с ФРС и Федеральной корпорацией страхования вкладов совместное заявление, согласно которому регулятором штата Нью-Йорк было принято решение о закрытии Signature Bank для исключения системных рисков. В соответствии с заявлением американских ведомств и регуляторов предполагается, что акционеры SVB Financial Group и Signature Bank, а также некоторые держатели необеспеченных долговых ценных бумаг не получат возмещения.