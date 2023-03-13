РСА сообщил о готовности к запуску проекта по проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры

В Российском союзе автостраховщиков прорабатывают вопрос штрафов за нарушения

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Проект проверки наличия у автоводителей полисов ОСАГО через дорожные камеры со стороны Российского союза автостраховщиков (РСА) технологически готов. Сейчас прорабатывается вопрос штрафов за нарушения, говорится в сообщении РСА.

"РСА провел работу по усовершенствованию базы данных АИС ОСАГО, в результате чего ее отказоустойчивость повысилась практически до 99,98%. Таким образом, доступность системы вплотную приблизилась к "четырем девяткам", что для специалистов означает очень высокую надежность. Соответственно, технологическая готовность к проекту полная со стороны профобъединения", - приводятся в сообщении слова главы РСА Евгения Уфимцева.

РСА отмечает, что в настоящее время основным прорабатываемым вопросом является тема методологического применения наказания за нарушение (сколько раз можно штрафовать, если водитель за день неоднократно попал под камеры) - по аналогии со штрафом за скорость или же относить это нарушение к числу длящихся, за которые штраф приходит однократно за день нарушения.

"Все эти вопросы предстоит решить рабочей группе с участием Банка России и МВД РФ", - указано в сообщении.

По словам Уфимцева, анализ производимых союзом компенсационных выплат показал, что в настоящее время долю водителей без полисов ОСАГО можно оценить в 10,1%. Эта цифра планомерно сокращается, но благодаря запуску проекта по камерам ее можно будет снизить значительно.