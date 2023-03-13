Framatome расширит участие в проекте АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Это необходимо для предотвращения срыва проекта в случае, если из него выйдет Siemens Energy, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 13 марта. /ТАСС/. Французская компания Framatome расширит при необходимости свое участие в сооружении АЭС "Пакш-2" в Венгрии, чтобы не допустить срыва этого проекта, если из него выйдет германская Siemens Energy. Об этом сообщил в понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, находящийся с визитом во Франции.

"Чтобы иметь западноевропейскую систему управления и контроля на АЭС "Пакш", мы будем и дальше расширять венгерско-французское сотрудничество в ядерной области и еще больше увеличим роль Framatome в инвестициях в "Пакш", - заявил глава МИД в видеообращении, размещенном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что правительство Венгрии ведет переговоры о дальнейшем увеличении вклада Framatome в сооружение двух новых ядерных реакторов в Пакше, чтобы не допустить срыва этого проекта из-за того, что правительство ФРГ блокирует выдачу лицензии на участие в нем германской компании Siemens Energy. "Это абсолютно нечестное и несправедливое поведение со стороны правительства Германии, потому что вопрос энергоснабжения относится к национальной компетенции, а безопасность энергоснабжения - это вопрос суверенитета", - заявил министр после встречи с руководством Framatome в Фламанвиле, где в Нормандии на берегу пролива Ла-Манш находится АЭС, управляемая французской компанией. По его словам, переговоры по этому вопросу будут продолжены.

Действия правительства ФРГ

Глава МИД напомнил, что в свое время франко-германский консорциум Framatome SAS - Siemens AG получил заказ на изготовление и ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими процессами для двух новых энергоблоков АЭС в Пакше, которые должны быть сооружены по проекту Росатома. "Как минимум он должен произвести и поставить ее", - отметил Сийярто, назвав систему управления "душой электростанции".

Правительство Франции дало компании Framatome разрешение на поставки технологий и оборудования, а в Германии вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также глава МИД Анналена Бербок продолжают блокировать участие Siemens Energy в этом проекте. Ранее Сийярто заявлял, что германские технологии, предназначенные для АЭС "Пакш-2" в Венгрии, будут заменены на французские или российские, если власти ФРГ не выдадут лицензию своей компании. Глава МИД уже обсуждал такую возможность с руководством Framatome в Париже.

"В будущем необходимо решить две задачи в области энергоснабжения: обеспечить надежное, дешевое, предсказуемое производство электроэнергии в долгосрочной перспективе и сделать это таким образом, чтобы учесть экологические проблемы", - считает Сийярто. Он добавил, что "ядерная энергетика может решить эти задачи".

О проекте "Пакш-2"

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Как ранее заявлял Сийярто, Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Правительство Венгрии рассчитывает, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.

В октябре 2021 года АО "Русатом - Автоматизированные системы управления" (дочерняя структура Росатома) и франко-германский консорциум Framatome SAS - Siemens AG подписали в Москве договор об изготовлении автоматизированных систем управления для двух новых энергоблоков АЭС "Пакш". Ранее в рамках этого проекта был заключен контракт на изготовление турбин компанией GE Hungary Kft., которая является венгерским дочерним предприятием американской General Electric. С учетом этого вывод ядерной энергетики из-под действия санкций ЕС приобретает для проекта "Пакш-2" особое значение.