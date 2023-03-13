Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов показали разнонаправленную динамику

Курс доллара уменьшился до 75 рублей, евро - до 80,45 рубля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник стартовал ростом, реагируя на позитивный внешний фон и подъем сырьевых цен, однако в ходе сессии общерыночная конъюнктура сильно ухудшилась. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,30%, до 2 269,47 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,19%, до 954,00 пункта.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent резко провалился в район $80 за баррель. При этом рубль продолжил ощутимо укрепляться к доллару. Курс доллара к концу дня уменьшился на 1,10%, до 75 рублей, евро - на 0,55%, до 80,45 рубля, юань - на 0,04%, до 10,93 рубля.

Подобное сочетание факторов привело к доминированию продавцов, пояснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. В фокусе внимания глобальных рынков в конце минувшей недели оказались проблемы банка Silicon Valley Bank (SVB), входившего в топ-20 по размерам активов в США.

"Экстренные меры поддержке банковского сектора, объявленные американскими финансовыми властями, первоначально привели к падению индекса доллара (DXY) и, соответственно, к улучшению позиций группы рисковых активов. Однако инвесторы скоро переосмыслили угрозу, исходящую от сложившейся ситуации: акции банков США буквально повалились, а по мировым биржевым площадкам, а также в нефти, прокатилась волна продаж", - прокомментировал Бахтин.

Рынок акций

На российском рынке акций, несмотря на падение "голубых фишек", лидировали в росте акции производителя алкоголя "Белуга" (+4,7%) - на рекомендации совета директоров компании общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 400 рублей на акцию, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Выросли в цене и акции золотодобытчика "Полюс" (+4,1%) и группы Polymetal (+3,9%) на фоне роста цен на золото.

Лидерами понижения оказались акции Московской биржи (-3,05%) после объявления разочаровавшего рынок предложения наблюдательного совета биржи о размере дивидендов. Подешевели акции ММК (-2,2%) - на фоне сообщений Федеральной таможенной службы о снижении экспорта стали в Европу в 2022 году, также предположила Мильчакова.

Прогноз

Во вторник тема банковского кризиса в США останется одной из ключевых, считает Бахтин. Вместе с тем завтра ожидается выход статистики, которая во многом может определить ближайшие шаги ФРС США в части монетарной политики. "Данный статмаркер - февральский индекс потребительских цен в США (15:30 мск). Если он превысит прогнозные значения, волна аппетита к риску может усилиться", - пояснил специалист.

Для рынка нефти в этот день важными будут публикации ежемесячного отчета ОПЕК и сведения Американского института нефти (API) по недельным запасам сырой нефти, добавил он.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 14 марта - 2200-2300 пунктов, по курсу доллара - 74,5 - 76,5 рубля.