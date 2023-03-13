В Запорожской области пообещали за три дня выплатить долги по зарплатам на предприятиях

Врио главы региона Евгений Балицкий провел совещание по этому вопросу

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Задолженности по зарплатам на муниципальных и государственных унитарных предприятиях Запорожской области будут выплачены в ближайшие три дня. Об этом сообщил в понедельник врио главы региона Евгений Балицкий по итогам совещания по этому вопросу.

"Администрацией Запорожской области проработан ряд организационных и административных решений, которые позволили уже сегодня начать выплату по задолженностям и полностью выплатить зарплаты в трехдневный срок", - написал он в своем Telegram-канале.