Индекс Парижской биржи CAC-40 снизился на 2,9% на фоне банкротства Silicon Valley Bank

В частности, упала стоимость акций крупнейших французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Главный индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, снизился на 2,9%, до отметки 7 011,50 пункта, на закрытии торгов в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные, которые транслирует биржевая площадка.

В частности, упала стоимость акций крупнейших французских банков BNP Paribas (-6,80%), Societe Generale (-6,23%) и Credit Agricole (-3,07%).

Как отмечают эксперты, такие показатели являются реакцией на банкротство американского банка (SVB).

В свою очередь министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр перед встречей Еврогруппы в Брюсселе призвал сохранять спокойствие и заявил, что крах SVB не повлияет на банковскую систему республики.

10 марта департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.